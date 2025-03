Brasil conquista um ouro e um bronze no Grand Prix de judô da Áustria

Ronald Lima (D) venceu dois japoneses na campanha até o ouro. Gabriela Sabau / Divulgação/IJF

O Brasil voltou ao pódio no Circuito Mundial de judô. Nesta sexta-feira (7), Ronald Lima faturou a medalha de ouro da categoria meio-leve (até 66 kg) e Michel Augusto foi bronze no peso ligeiro (até 60 kg). Os resultados chegam logo após a participação sem medalhas no Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão.

As duas medalhas têm para o time brasileiro o significado de terem sido ganhas por dois atletas de apenas 20 anos e que estarão entre os principais candidatos às vagas olímpicas para Los Angeles 2028.

Duas vitórias sobre japoneses até o ouro

Ronald Lima venceu cinco lutas até garantir o ouro, incluindo dois confrontos contra japoneses. Na estreia, após um minuto e 51 segundos, ele marcou dois waza-ari e eliminou o português Rodrigo Costa Lopes.

Na segunda luta, o atleta do Pinheiros-SP precisou apenas de 27 segundos para conseguir um ippon e superar o ucraniano Mykyta Holoborodko. Nas quartas de final, foram necessários 34 segundos para um novo ippon, agora diante do israelense Guy Gutman.

A vaga na decisão veio em duelo com o japonês Kairi Kentoku, que caiu com dois waza-ari em três minutos e oito segundos de combate. Já na disputa do ouro, o rival foi o também japonês Shuntaro Fukuchi.

O confronto pelo ouro foi equilibrado. Com mais ação. Ronald forçou uma punição ao rival com 51 segundos e passou por um momento delicado aos dois minutos e 26 segundos, quando Fukuchi iniciou uma imobilização, mas o brasileiro conseguiu evitar que ela tivesse tempo para pontuação.

Mantendo a pegada alta, Ronald Lima foi dominando a luta e imobilizou o japonês por 20 segundos e garantiu a medalha de ouro a 35 segundos do final do combate.

Com experiência olímpica, Michel Augusto é bronze

Michael Augusto (D) ficou com o bronze. Gabriela Sabau / Divulgação/IJF

Mais jovem integrante da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Michel Augusto venceu seus dois primeiros combates, contra o cazaque Talgat Orynbassar, por waza-ari, e contra o espanhol Luis Barroso López. por ippon com três minutos e 15 segundos.

Na semifinal, Michel foi derrotado pelo japonês Yusei Adachi, que conseguiu dois yuko ao longo dos quatro minutos de combate. Com a derrota, o judoca do Sesi-SP foi para a disputa do bronze e derrotou o cubano Jonathan Charon, com um yuko.

A final da categoria foi entre os japoneses Yamato Fukuda, que levou o ouro, e Adachi, que ficou com a prata.

Outros brasileiros no tatame

O Brasil ainda teve Clarice Ribeiro, que competiu no ligeiro (até 48 kg). A atleta do Minas Tênis Clube-MG estreou vencendo a húngara Rebeka Koszegi, por yuko, mas perdeu na segunda rodada para a holandesa Amber Gersjes, após sofrer três punições, a última delas quando faltavam sete segundos para o início do golden score (tempo extra).

Segundo dia de competição

O Grand Slam de judô de Linz prossegue no sábado (8) e o Brasil será representado por Nauana Silva (Pinheiros) e Rafaela Silva (Flamengo), nos 63 kg; Vinicius Ardina (Sesi-SP), nos 73 kg; Luan Almeida (Sesi-SP) e Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ), nos 81kg.