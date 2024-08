Está no ar a sexta edição do caderno especial de Zero Hora sobre a Olimpíada de Paris. A publicação conta como foi a conquista da prata pela ginasta Rebeca Andrade e o vice-campeonato de Caio Bonfim na marcha atlética. Edição também faz um balanço da quinta-feira (1°) do Time Brasil, com eliminação de Mayra Aguiar e bons resultados no tênis de mesa e no vôlei feminino.