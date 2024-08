Um dia depois de ter sua raquete quebrada acidentalmente por um fotógrafo, o chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo no tênis de mesa, foi eliminado nesta quarta (31) do torneio dos Jogos Olímpicos de Paris. O mesatenista utilizou sua peça reserva para disputar a terceira rodada, na qual foi derrotado pelo sueco Truls Moregardh (42º).