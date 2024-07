Donos da casa

Thierry Henry divulga lista de convocados da França para os Jogos de Paris sem Mbappé

Zagueiro Badé, do Sevilla, e os atacantes Lacazzete, do Lyon, e Mateta, do Crystal Palace, constam como os três atletas relacionados acima dos 23 anos para defender a seleção francesa no torneio olímpico

08/07/2024 - 10h03min Atualizada em 08/07/2024 - 15h12min