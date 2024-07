O brasileiro Alison dos Santos conquistou, neste domingo (7), a etapa de Paris na Diamond League ao vencer os 400 metros com barreiras. Piu brilhou fez a marca de 47seg78. A competição foi realizada no estádio Sébastien Charléty. Completaram o pódio o estoniano Rasmus Mägi, 47seg95, na segunda colocação e Malik James, da Jamaica, 48seg37, no terceiro posto.