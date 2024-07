Macron elogia espumantes gaúchos e relembra visita ao Brasil: "Eu amo o Lula"

Os espumantes da serra gaúcha e o presidente Lula estão em alta com o presidente da França, Emmanuel Macron. Em conversa com a reportagem de Zero Hora durante evento com a imprensa internacional, na tarde desta segunda-feira (22), no Palácio do Eliseu, em Paris, o chefe de Estado francês relembrou a visita feita ao Brasil no último mês de março e agradeceu a presença de um veículo gaúcho nas Olimpíadas, mesmo após a enchente que devastou o Estado em maio.