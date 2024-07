As Olimpíadas de Paris tiveram uma cobertura discreta por parte da imprensa local nos últimos dias. A repercussão do Tour de France, principal competição de ciclismo no mundo ocupou a maior parte das páginas e dos programas esportivos de jornais e emissoras franceses. Contudo, isso se deve mais à popularidade do evento de ciclismo de estrada no país do que a um eventual desinteresse do país nos Jogos.