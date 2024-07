Entrevista exclusiva Notícia

"Esperamos que as Olimpíadas deem alegria e união ao povo gaúcho", diz ministra do esporte da França

Amélie Oudéa-Castéra, 46 anos, primeira autoridade a tomar banho no Rio Sena, conversou com a reportagem de ZH no Palácio do Eliseu, relembrou relacionamento com Gustavo Kuerten e o carinho que tem pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul

23/07/2024 - 08h32min