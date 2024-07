Febre no Brasil, o beach tennis está no páreo para ingressar no programa olímpico a partir dos Jogos de Brisbane, na Austrália, em 2032. A modalidade já atende aos requisitos mínimos exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e aguarda para meados de 2026 uma indicação do Comitê Olímpico Australiano.