O Brasil estreou em Paris. Na manhã desta quinta-feira (25), Ana Luiza Caetano concluiu a fase de ranqueamento do tiro com arco na 19ª posição, entre 64 participantes, com 660 pontos. A arqueira fluminense de 21 anos obteve ainda a melhor marca de sua carreira e agora vai para as disputas eliminatórias, que acontecerão no dia 30 de julho. Sua adversária será a eslovena Zana Pintaric, que ficou em 46º lugar.