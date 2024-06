Ouro em solidariedade Notícia

Como os clubes gaúchos se reinventaram para ajudar desabrigados na enchente e mandar atletas a Paris 2024

Agremiações que se destacam na formação e preparação de alto rendimento e competidores na reta final de treinos para as Olimpíadas tiveram papel importante nos resgates e amparo às vítimas do maior desastre climático da história do Estado