O confronto entre Brasil e Equador, pela fase classificatória do Pré-Olímpico, ocorrerá nesta segunda-feira (29), às 17h. Esse será o terceiro jogo do time brasileiro no torneio. Para o Equador, será a quarta partida disputada. O confronto acontecerá no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.