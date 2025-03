Ronaldinho Gaúcho completa 45 anos: relembre a carreira do craque

Ronaldinho foi melhor do mundo em 2004 e 2005. FRANCK FIFE / AFP

Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores craques do futebol mundial, completa 45 anos nesta sexta-feira (21).

A comemoração começou em Porto Alegre, sua cidade natal, com chimarrão e churrasco de chão, no melhor modo gaúcho.

Ronaldinho é cria do Grêmio. Virou Ronaldinho Gaúcho na Seleção Brasileira, Ronnie no PSG, Dinho no Barcelona, R10 da Nike e Bruxo no seu retorno ao Brasil.

Ronaldo de Assis Moreira, filho da Miguelina, encantou torcedores de todo o mundo pela alegria de viver e habilidade para fazer o impossível com a bola. Relembre a trajetória do craque.

Surgimento no Grêmio

Ronaldinho tinha 17 anos quando estreou pelo Grêmio. Mauro Vieira / Agencia RBS

Ronaldinho iniciou sua carreira profissional no Grêmio, em 1998. Antes, os primeiros passos foram nas categorias de base, onde já demonstrava um talento nato para a bola. Assis, irmão e destaque do Tricolor, dizia na época:

— Ele é o craque da família.

Mais jovem a marcar na Libertadores

No Grêmio conquistou o Gauchão de 1999. Até hoje ostenta a marca de mais jovem a marcar um gol pelo clube na Libertadores (contra o Chivas, aos 17 anos, em 1998).

Após três anos marcantes no time profissional, saiu para o PSG em uma polêmica negociação no início de 2001. Na época ela já era convocado com frequência para a Seleção Brasileira, que viria a conquistar a Copa do Mundo no ano seguinte.

Ronaldinho em Gre-Nal. Fernando Gomes / Agencia RBS

"Olha o que ele fez"

Convocado para o lugar de Edilson, cortado por se envolver na pancadaria entre jogadores do Corinthians e Palmeiras, na final do Paulistão, a estreia de Ronaldinho na Seleção Brasileira principal ocorreu em 1999, em um amistoso contra a Letônia.

Ele chocou o mundo cinco dias depois, contra a Venezuela, no primeiro jogo da Copa América. O Brasil fez um fácil 7 a 0, mas o que ficou marcado foi o gol de Ronaldinho.

Ronaldinho fez o gol decisivo da Seleção Brasileira contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa de 2002. ANTONIO SCORZA / AFP

Com apenas dois minutos em campo, e com a camisa 21 às costas, ele dominou um cruzamento de Cafu com a coxa direita, deu um chapéu no marcador, conduziu a bola com a parte externa do pé direito, escapando do segundo marcador, e mandou para o fundo das redes.

O lance foi eternizado na voz de Galvão Bueno, que narrou assim: "Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez! Ronaldinho Gaúcho!".

Ronaldinho para Ronaldinho Gaúcho

Ali Ronaldinho virou o Gaúcho. Ainda coadjuvante no estrelado elenco de Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos, mas que viraria peça fundamental três anos depois na conquista da Copa do Mundo. Principalmente pelo contra a Inglaterra, nas quartas de final.

R10 também conquistou a Copa das Confederações de 2005 com a Seleção Brasileira e participou de dois Jogos Olímpicos.

Jornada na europa

Ronaldinho deixou o Grêmio para atuar no PSG, em 2001. Uma saída polêmica, que por pouco não foi de graça. Em Paris, Ronnie mudou seu visual e deixou os cabelos crescerem. No entanto, foi no Barcelona que alcançou o auge de sua carreira.

Ao lado de grandes craques como Deco e Eto'o, o brasileiro formou um ataque imbatível e conquistou títulos importantes como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

No Camp Nou se tornou um ídolo absoluto para milhões de fãs. E assim foi eleito o Melhor Jogador do Mundo em 2004 e 2005.

Ronaldinho virou ídolo absoluto no Barcelona. Ver Descrição / Ver Descrição

Em 2008, Ronaldinho deixou o Barcelona e assinou com o Milan. O estrelado time também tinha Kaká, Robinho e Alexandre Pato. Em Milão, porém, não repetiu o mesmo desempenho que teve no Barcelona.

"Agora eu sou Mengão"

Em 2011, Ronaldinho retornou ao Brasil. Mas não ao Grêmio, como era previsto. De última hora, ele deu uma curva no Tricolor e assinou com o Flamengo. Por esta razão, virou o "Traíra" para a torcida gremista.

Pelo Flamengo, Ronaldinho enfrentou o Grêmio no Olímpico. Ricardo Duarte / Agencia RBS

No Rio de Janeiro, R10 subiu no palco de sua apresentação e decretou:

— Agora eu sou Mengão.

Era o Bonde do Mengão sem Freio. Mas, em campo, no time carioca as coisas não deram muito certo. Em busca de novos ares, o Bruxo assinou com o Atlético-MG.

No Galo, conquistou a Copa Libertadores da América em 2013 e a Recopa Sul-Americana em 2014. No ataque com Bernard, Diego Tardelli e Jô, o bonde desta vez deu certo.

Ronaldinho virou ídolo da torcida do Galo. Bruno Cantini / Atlético MG Divulgação

A carreira ainda teve passagens por Querétaro e Fluminense. Mas, mesmo aposentado dos gramados, continua sendo uma figura presente no mundo do futebol.

O ex-jogador é frequentemente convidado para participar de eventos e projetos relacionados ao esporte (ou não). Recentemente foi escolhido o embaixador de Miami, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026.

"Rolê aleatório"

Por outro lado, Ronaldinho também se envolveu em polêmicas. Em 2020, por exemplo, ele foi preso no Paraguai por se apresentar com documentação falsa e ficou detido por seis meses. Por lá, chegou a disputar o campeonato de futebol e levou seu time ao título.

O Bruxo também é frequente em outras situações inusitadas pelo mundo. Entre os rolês aleatórios estão aprender a fazer charuto na China, participar de filme com Mike Tyson e Jean-Claude Van Damme, cantar com João Lucas e Marcelo, Dennis DJ e Wesley Safadão, ser segurança em um reality show e, a mais clássica, batucar no encerramento na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Ronaldinho batucando na final da Copa da Rússia. AFP / AFP / AFP