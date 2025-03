Norris vê McLaren em evolução e mira rivais para o GP da China: "Ferrari e Red Bull vêm fortes"

Líder da classificação do Mundial de pilotos após a vitória na Austrália , Lando Norris fez uma avaliação de como está a McLaren para a corrida deste fim de semana, quando vai ser realizado o GP da China . Apesar de contar com o favoritismo pelo triunfo inicial, o britânico prevê uma prova bem equilibrada.

— É um fim de semana diferente. Não diria que estamos confiantes e repetir o mesmo desempenho. Espero um pouco mais de competição da Ferrari e vimos o quanto a Red Bull tem sido rápida. As duas equipes vêm fortes —afirmou o piloto que não vê uma vantagem a ser favor tão grande.

— Acho que quando as coisas funcionam, como foi na classificação, aí sim você "sai na frente" em algum sentido. Mas posso dizer certamente que eles (Ferrari e Red Bull) não estão muito atrás— comentou o piloto.

Apesar do resultado positivo, Norris disse que a McLaren precisa evoluir para se tornar, de fato, favorita . Esse processo de acertar o carro, no entanto, leva um pouco de tempo.

Após a primeira corrida, Lando Norris aparece como líder da classificação do Mundial de pilotos com 25 pontos. Max Verstappen, da Red Bull aparece em segundo, com 18, enquanto George Russell figura em terceiro lugar.