Cristiano Ronaldo é convocado como esperança de Portugal contra a Dinamarca na Liga das Nações

CR7 tem brilhado no Al-Nassr FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo continua sendo, aos 40 anos, a principal esperança ofensiva da seleção de Portugal. Nesta sexta-feira (14), o técnico Roberto Martínez anunciou a convocação de 26 nomes para os duelos das quartas de final da Liga das Nações com a Dinamarca e não poupou elogios para o astro do Al-Nassr.

" Os escolhidos para lutar por um lugar na Final Four da Liga das Nações", anunciou Portugal nas redes sociais, com o nome de Cristiano Ronaldo fechando a lista com os 26 nomes escolhidos, entre eles os de alguns jovens e com baixas importantes por lesão, como Cancelo.

— Ele é um exemplo constante para nós e vive nos dando uma lição. Cristiano Ronaldo não está atualmente no time pelo que foi, mas pelo que continua sendo, o artilheiro com 17 gols nos 21 jogos que disputamos em dois anos— enfatizou Roberto Martínez.

Muitos torcedores portugueses foram ao post do anúncio da convocação reclamar que o experiente astro vai jogar "sozinho" na ataque e ainda questionaram a chamada de João Félix, então encostado no Chelsea e agora no Milan. Rafael Leão, em alta no clube italiano, é quem deve formar dupla com Cristiano Ronaldo, com o meia Bruno Fernandes, destaque do Manchester United, encostando na dupla, auxiliado por Vitinha. Há, porém, a remota possibilidade de utilização na frente de Diogo Jota.

— Conheço a Dinamarca bem, nos enfrentamos nos últimos anos. Com novo treinador, mas os mesmos conceitos. É equipe de muita personalidade, fácil de reconhecer o que tentam fazer e gosto da proposta e do estilo. Pela experiência, temos de equilibrar a equipe bem, ter boa intensidade e estar ao máximo nível. Não é o adversário, é o que podemos fazer — disse Martínez.

O treinador português prevê dificuldades na ida, em Copenhague, dia 20. A definição ocorre no dia 23, em Lisboa.