Com dois gols de Bruno Henrique, Flamengo vence Botafogo e conquista a Supercopa do Brasil

O Flamengo é o campeão da Supercopa Rei de 2025. Neste domingo (2), o time rubro-negro venceu o Botafogo por 3 a 1 no Estádio Mangueirão, em Belém, e garantiu a primeira taça da temporada.

A decisão foi marcada por uma forte chuva que alagou o gramado e paralisou o jogo por mais de uma hora ainda no primeiro tempo.

Porém, o dia era do rubro-negro. Dominando a partida, com dois gols de Bruno Henrique, coroado o rei da Supercopa, e um de Luiz Araújo, a equipe comandada por Filipe Luís começou o ano com o pé direito e conquistou seu terceiro título da competição.

Flamengo começou melhor

Antes do início da partida, a cantora Joelma, ex-Calypso e ícone da cultura paraense, fez uma apresentação para o público. Poucos segundos antes do apito inicial, um forte temporal atingiu o Mangueirão, e a bola começou a rolar sob intensa chuva.

Desde os primeiros minutos, o Flamengo mostrou superioridade e buscou pressionar o Botafogo. O gol saiu cedo, aos 9 minutos, quando Bruno Henrique foi derrubado por Lucas Halter dentro da área.

O árbitro Ramon Abatti Abel assinalou o pênalti, e o próprio camisa 27 cobrou. O goleiro John chegou a tocar na bola, mas não evitou o primeiro gol rubro-negro.

Pouco depois, a forte chuva fez a arbitragem interromper o jogo. Aos 15 minutos, a bola já não rolava em diversas áreas do campo por conta das poças d'água, e a partida foi paralisada por mais de uma hora.

Paralisação

Inicialmente, a paralisação foi estipulada em 30 minutos, mas a espera se prolongou. A arbitragem realizou sucessivas vistorias para avaliar as condições do gramado.

Enquanto isso, a torcida no Mangueirão reagiu com aplausos a cada teste feito com a bola.

Funcionários do estádio entraram em ação com rodos para tentar retirar o excesso de água, especialmente na área do gol à direita, onde estava o goleiro Jhon. Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, acompanhava a decisão de perto.

Jogo retorna após mais de uma hora parado

Após 1h12 de paralisação, a bola voltou a rolar, e o Flamengo manteve a intensidade. Quatro minutos depois da retomada, Bruno Henrique brilhou novamente.

A jogada começou com Plata, que desviou de cabeça e encontrou Michael. O atacante aproveitou o espaço na defesa do Botafogo e rolou para Bruno Henrique, que bateu forte de primeira e acertou o ângulo de John. Golaço: 2 a 0 Flamengo.

O Botafogo tentou reagir com chutes de Alex Telles e Savarino, mas esbarrou na marcação rubro-negra. Antes do intervalo, o Flamengo quase marcou o terceiro. Bruno Henrique fez grande jogada pela linha de fundo e tocou para Gerson, que finalizou de canhota. John fez uma defesa difícil e espalmou para escanteio.

Flamengo controla o jogo no segundo tempo

Na volta do intervalo, o interino Carlos Leiria fez alterações para tentar dar mais ofensividade ao Botafogo. Apesar disso, o time alvinegro teve dificuldades para criar chances claras, com uma única chance de perigo com um chute de Alex Telles, no travessão.

A dificuldade também era pronunciada pela falta de opção. Enquanto o técnico Filipe Luís contava com Arrascaeta e Luiz Araújo no banco, mantendo o nível do Flamengo, o interino Carlos Leiria só tinha jogadores da base como opções ofensivas para tentar reverter a situação do Botafogo durante a partida, e demorou a fazer as alterações.

Já nos minutos finais, o Flamengo ampliou. Aos 37 minutos, Luiz Araújo aproveitou erro de Lucas Halter, invadiu a área e tocou por cobertura, um belo gol que selou o título rubro-negro. O Botafogo ainda descontou com Patrick de Paula, que recém havia entrado, aos 41, mas não conseguiu reagir.

Com a vitória, o Flamengo se isolou como o maior campeão da Supercopa Rei do Brasil, são três títulos.

Ficha técnica

SUPERCOPA DO BRASIL — 2/2/2025

Botafogo (1)

John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur (Kayke Queiroz), Savarino (Patrick de Paula) e Matheus Martins (Rafael Lobato); Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria (interino).

Flamengo (3)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Gerson; Gonzalo Plata (De Arrascaeta), Bruno Henrique (Juninho) e Michael (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís.

Gols – Bruno Henrique (pênalti), aos 12 e 19 minutos do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 37, e Patrick de Paula, aos 41 do segundo tempo.

Cartões amarelos – Erick Pulgar e De La Cruz (Flamengo); Igor Jesus e Alexander Barboza (Botafogo).

Árbitro – Ramon Abatti Abel (Fifa/SC).