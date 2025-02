Dirigente de clube russo comenta negociação de volante com o Grêmio

Jogador não se reapresentou para pré-temporada na Turquia Damien LG / Lyon / Divulgação

O Akhmat Grozny promete endurecer a negociação para a saída do volante Camilo para o Grêmio. Em entrevista para a imprensa local, o CEO do clube russo, Akhmed Aidamirov, comentou a ausência do jogador na pré-temporada que está sendo realizada na Turquia.

— O Camilo não está no campo de treinamento da equipe. Enviamos todos os documentos relevantes e estamos aguardando decisões. O Grêmio queria contratá-lo como agente livre, mas enviamos uma carta ao clube. Eles estão enganados — disse o dirigente, em fala reproduzida pelo site russo Euro Football.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o atleta de 25 anos já está em Porto Alegre, aguardando o desfecho da negociação e não pretende retornar à Rússia, mesmo que tenha contrato em vigor até o fim de junho de 2026.

O principal motivo para o abandono do país é a guerra promovida contra a Ucrânia. O agravante foi a queda de um avião em dezembro do ano passado, que segundo agências de notícias teria sido abatido pelo exército russo. A aeronave atendia a linha aérea entre Baku, capital do Azerbaijão, e a cidade de Grozny, onde o atleta vivia com a família.

A ideia da diretoria gremista é adquirir o jogador em definitivo. Mas, pela complexidade da transferência, nenhuma manifestação pública havia sido dada, diferentemente do que fez o técnico Gustavo Quinteros.

— Na temporada anterior, o Grêmio tomou muitos gols. Faltavam se incorporar jogadores pivô, de recuperação. Por isso veio Cuéllar, por isso se incorporou Camilo — declarou o treinador após a goleada sobre o São Luiz, na tarde deste sábado (1º).

