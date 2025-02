CBF anuncia data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil; saiba quando será

O estágio inicial do torneio reúne 80 clubes, que terão seus duelos definidos no evento.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar na próxima sexta-feira (7) o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2025. A cerimônia acontece no Rio de Janeiro, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da CBF.