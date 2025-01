Leila pereira diz que Dudu "saiu pela porta dos fundos" do Palmeiras, e jogador responde: "Me esquece"

Dudu agora atua pelo Cruzeiro. Yuri Laurindo / Triple Assessoria/Cruzeiro EC/Instagram/Reprodução

A saída conturbada de Dudu do Palmeiras ganhou novos capítulos nesta segunda (13). No início da tarde, a presidente do Verdão, Leila Pereira, disse que o atacante, hoje no Cruzeiro, "saiu pela porta dos fundos". A resposta veio ao ser questionada se o fim de ciclo de Rony — que não está nos planos da equipe — se parecia com o caso Dudu.

— É uma situação completamente diferente. Nós fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Rony sairia pela porta da frente, Dudu saiu pela porta dos fundos — disse Leila, que completou:

— No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões.

Resposta de Dudu

Não demorou muito para que o atacante se manifestasse, respondendo a presidente do Palmeiras. Nos stories de seu Instagram, o atleta postou uma foto com os troféus que conquistou pela equipe paulista e escreveu: