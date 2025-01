Jovem foi resgatado com ferimentos leves no acidente de outubro. Remar / Divulgação

O único atleta sobrevivente do trágico acidente da equipe de remo de Pelotas no interior do Paraná no mês de outubro, que vitimou nove pessoas, recebeu um convite especial nesta segunda-feira (30). João Pedro Milgarejo foi convocado para treinar com a Seleção Brasileira de Remo, juntamente com o instrutor Davi Rubira, também do Projeto Remar para o Futuro.

Ambos permanecerão no Rio de Janeiro por 15 dias, a partir do início de 2025, para os treinamentos. Após esse período com a seleção, eles retornarão a Pelotas. Em 27 de janeiro, viajarão a Turim, na Itália, para um mês de treino, convidados por uma treinadora italiana tocada pela história do projeto.

O acidente

Ocorrido na BR-376 em Guaratuba, no Paraná, em outubro, o acidente resultou na morte de nove pessoas, incluindo oito membros da equipe de remo e o motorista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta bateu na traseira da van. Na sequência, com o impacto, a van bateu em outro carro, rodou na rodovia e, em seguida, foi arrastada para fora da pista pelo caminhão, que tombou sobre ela. O motorista do carro não se feriu.