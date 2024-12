Único sobrevivente do acidente com van de equipe de remo é convidado para treinar na Itália

O atleta João Milgarejo, 17 anos, único sobrevivente da tragédia que vitimou nove pessoas em um acidente com a van do projeto Remar para o Futuro, de Pelotas, foi convidado para um período de treinamentos na Itália .

Como ajudar

A equipe italiana não cobre os custos do acompanhante, por isso o treinador está realizando uma vaquinha para arrecadar os recursos necessários. Com uma meta de R$ 8 mil, os recursos serão destinados ao pagamento de passagens e hospedagem .

João, que sofreu poucos ferimentos no acidente, retomou os treinamentos em Pelotas há algumas semanas. Atualmente, ele está no Rio de Janeiro treinando e deve retornar a Pelotas no final do ano. O período de treinamento na Itália será entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro. O coordenador geral do Projeto "Remar para o Futuro", Fabrício Boscolo, ressaltou a importância do convite para o futuro de João como atleta.