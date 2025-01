3 praias deslumbrantes em Tibau do Sul

A 80 km de Natal, Tibau do Sul é um destino encantador conhecido principalmente por abrigar a famosa Praia de Pipa. O local mistura um cenário paradisíaco com uma vibe descontraída, ideal para quem busca praias deslumbrantes, vida noturna animada e um contato próximo com a natureza. As falésias coloridas, as piscinas naturais e a presença constante de golfinhos tornam Tibau do Sul um dos pontos turísticos mais desejados do Nordeste.