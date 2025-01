Neymar perde primeiro treino no Al-Hilal após Réveillon por dor no estômago

Neymar não participou do primeiro treino do Al-Hilal em 2025, após as celebrações do Ano Novo, por causa de uma dor no estômago, conforme informado pelo próprio clube saudita por meio de uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira. Na segunda, jogou um amistoso e marcou gol, após quase dois meses se recuperando de uma ruptura no tendão da coxa esquerda.

A lesão foi sofrida no início de novembro, cerca de duas semanas depois de o atacante de 32 anos se recuperar de um problema mais grave. Ele ficou mais de um ano longe dos gramados após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No amistoso de segunda-feira, contra o Al Fayha, 17º colocado do Campeonato Saudita, Neymar ajudou o Al-Hilal a vencer por 2 a 0. O camisa 10 fez o gol que abriu o placar, com assistência de Malcom, e participou do segundo gol, ao fazer um corta-luz que ajudou o compatriota a receber a bola para finalizar e ampliar o placar.

A primeira partida oficial do time de Riad em 2025 será no dia 7 de janeiro, contra o Al-Ittihad, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Rei Saudita. Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho deste ano, portanto já pode assinar pré-contrato com qualquer clube, situação que tem gerado muitas especulações sobre seu futuro.