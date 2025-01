Ao menos 15 cidades registram estragos pelo temporal

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na tarde de quarta-feira (1º) e nesta quinta (2) causaram problemas em ao menos 15 municípios , de acordo com a Defesa Civil Estadual.

Os municípios de Amaral Ferrador, Arvorezinha, Canguçu, Canudos do Vale, Derrubadas, Dois Lajeados, Dom Feliciano, Montenegro, Panambi, Paulo Bento, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Taquara e Venâncio Aires reportaram problemas. Em Rio Grande, foram ao menos 50 residências atingidas.

Diversas cidades do Rio Grande do Sul enfrentaram danos severos causados por tempestades convectivas, granizo e ventos fortes. Amaral Ferrador registrou prejuízos em 24 residências, enquanto Dom Feliciano contabilizou 25 casas danificadas, afetando cerca de cem pessoas. Já Montenegro relatou mais de 30 ocorrências de quedas de árvores e 20 residências destelhadas.

No interior, lavouras de fumo e milho foram destruídas em Arvorezinha, Canguçu e Canudos do Vale. Outras localidades, como Derrubadas e Panambi, enfrentaram problemas com quedas de árvores em rodovias. As equipes de Defesa Civil seguem monitorando e prestando suporte às regiões atingidas.