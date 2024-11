O holandês Max Verstappen tem grandes chances de celebrar seu quarto título seguido na Fórmula 1 no GP de Las Vegas, neste domingo (24). Basta terminar na frente do inglês Lando Norris, da McLaren. Depois de desencantar na temporada ao largar em 17º e vencer no Brasil, o piloto da Red Bull adota um discurso precavido e evita falar em "festa preparada", pregando respeito aos rivais.