A polícia e a Promotoria da província de Santa Fé, na Argentina, confirmaram neste domingo (10) a morte do chefe da torcida organizada do Rosario Central e outro membro do grupo, após sofrerem ataques a tiros. Os dois foram baleados nas proximidades do estádio Gigante de Arroyito, no sábado (9), após a derrota da equipe para o San Lorenzo, pelo campeonato argentino.