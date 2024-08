Ángel Di María não vai voltar ao Rosario Central. Livre no mercado depois de não renovar com o Benfica, o atacante de 36 anos desistiu de voltar ao clube de origem depois das ameaças recebidas. Revelado no próprio Rosario Central, onde atuou de 2006 a 2007, Di María revelou que tinha conversas adiantadas para seu retorno, mas recuou depois que recebeu uma caixa contendo uma cabeça de porco perfurada com bala.