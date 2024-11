Atlético-MG e Flamengo entram em campo neste domingo (10), às 16h, para decidirem o título da Copa do Brasil 2024, na Arena do Galo, em Belo Horizonte. No primeiro confronto, realizado no domingo (3), o Flamengo venceu por 3 a 1, no Maracanã. Neste segundo jogo, o time mineiro precisa vencer por mais de dois gols de diferença para levar o título. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.