A final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG na Arena do Galo, em Belo Horizonte, foi interrompida por uma confusão generalizada que envolveu torcedores atleticanos e jogadores de ambas as equipes. O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e se tornou pentacampeão da Copa do Brasil.