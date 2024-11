O técnico do Velo Clube, Guilherme Alves, que jogou no Grêmio nos anos 1990, levou a equipe de São Paulo à primeira divisão do estadual de 2025, com direito ao título da Série A2, no cargo de treinador. Em entrevista ao Domingo Esporte Show, ele falou sobre o investimento da Federação Paulista de Futebol (FPF) nos clubes locais e a discrepância para os outros Estados do Brasil.