O elenco do Inter se reapresentará na próxima terça-feira (12), no CT Parque Gigante, com cinco ausências. Convocados para diferentes seleções, Rochet, Borré, Valencia, Gustavo Prado e Ricardo Mathias não participarão do período de treinos durante a data Fifa e, possivelmente, terão de se apresentar diretamente na concentração colorada no Rio de Janeiro, onde o time comandado por Roger Machado enfrentará o Vasco no dia 21 de novembro.