A parada da data Fifa ajudará o técnico Roger Machado a encaixar os novos laterais no modelo de jogo colorado. Com as suspensões de Bruno Gomes e Bernabei, Braian Aguirre e Renê devem herdar a titularidade para o duelo com o Vasco, no dia 21 de novembro. Mas, por mais que treinem neste período, uma coisa eles só irão readquirir se realmente entrarem em campo: ritmo de jogo. Ambos não iniciam uma partida oficial há mais de três meses.