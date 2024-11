O Corinthians recebeu uma boa notícia neste sábado ao conseguir um efeito suspensivo para o zagueiro André Ramalho defender o clube no clássico com o Palmeiras, nesta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão. A ausência do jogador preocupava o técnico Ramón Díaz ainda mais após a eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina.