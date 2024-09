A temporada de Grand Slams do tênis terminou e a nova geração chegou para ficar. Nos torneios masculinos, após um 2023 quase perfeito de Novak Djokovic, os jovens Jannick Sinner e Carlos Alcaraz levantaram os troféus. No feminino, Aryna Sabalenka conseguiu abrir e fechar 2024 com títulos, deixando a líder do ranking Iga Swiatek com apenas uma conquista.