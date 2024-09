Após ser eliminada nas quartas de final do US Open, pela tcheca Karolína Muchová, a tenista Bia Haddad Maia avaliou seu desempenho na partida e no torneio em uma entrevista ao SporTV. Na análise da ex-top 10 do ranking e atual número 21 do mundo, o aspecto mental pesou no confronto desta quarta-feira (4).