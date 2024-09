A brasileira Bia Haddad Maia se despediu nesta quarta-feira (4) do US Open. Número 21 do ranking mundial da WTA, ela foi derrotada pela tcheca Karolína Muchová, 52ª do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4), em 1h25min de partida no Arthur Ashe Stadium, em Flushing Meadows.