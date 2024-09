A tenista Aryna Sabalenka garantiu, nesta terça-feira, pelo quarto ano consecutivo vaga na semifinal do US Open, último Grand Slam do ano. A bielorrussa derrotou com facilidade a chinesa Qinwen Zheng, medalhista de ouro olímpica, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na quadra do Arthur Ashe Stadium.