A tenista norte-americana Emma Navarro, número 12 do mundo, se classificou para a semifinal do US Open ao derrotar a espanhola Paula Badosa, 29ª do mundo, nesta terça-feira (3), por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em uma hora e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows.