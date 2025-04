"Se o ônibus saiu, ele estava em condições de uso", diz reitor da UFSM sobre acidente em Imigrante

Informações preliminares indicam que a causa do acidente seria falha nos freios do veículo. André Ávila / Agencia RBS

Em entrevista concedida na noite desta sexta-feira (4) ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, afirmou que a instituição abriu uma sindicância interna para investigar as condições do ônibus envolvido no acidente em Imigrante, no Vale do Taquari.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar, houve falha nos freios do veículo, que levava alunos e professores do Colégio Politécnico para uma visita técnica no cactário do município.

— Se o ônibus saiu, ele estava em condições de uso. Temos mais de 70 veículos na universidade e tomamos cuidado com as condições de uso. Ainda é cedo para qualquer conclusão, mas com o resultado da perícia chegaremos a uma informação mais concreta — declarou o reitor.

O acidente ocorreu pela manhã, quando o ônibus tombou em um declive na Estrada de Acesso Rota do Sol. Sete pessoas morreram — seis mulheres, com idades entre 21 e 71 anos, e um homem de 27. Ainda não há previsão para a liberação dos corpos pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Schuch informou ainda que a maioria dos feridos já recebeu alta hospitalar, com seis internados.

— Passamos nos três hospitais que receberam os estudantes para atendimento. A maioria deles já recebeu alta. Estamos com dois em estado um pouco mais grave e outros quatro ficarão em observação — explicou.

A universidade também colocou sua estrutura à disposição das famílias para a realização de cerimônias de despedida.

— Ainda teremos muito o que fazer em relação às vítimas. Colocamos a universidade à disposição para a realização de velórios, se os familiares tiverem interesse — afirmou o reitor.

