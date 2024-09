A exemplo do que ocorreu na final feminina, quando apoiou Jessica Pegula, a torcida americana mais uma vez lotou a quadra Arthur Ashe, em Flushing Meadows, para incentivar o tenista da casa Taylor Fritz, que enfrentou o número 1 do mundo, Jannik Sinner, na decisão do US Open. Porém, o italiano mostrou por que se tornou dominante no circuito e marcou implacáveis 3 sets 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/5, em 2h16min de partida.