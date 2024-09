Aryna Sabalenka é campeã do US Open pela primeira vez

A bielorrussa Aryna Sabalenka finalmente conquistou o título do US Open. Vice-campeã em 2023, quando perdeu para a americana Coco Gauff, a número 2 do mundo fez um jogo duro diante de Jessica Pegula, sexta do ranking, que pela primeira vez na carreira chegou a uma final de Grand Slam. E mesmo com o apoio da torcida que lotou a quadra Arthur Ashe, em Flushing Meadows, a americana acabou superada em dois sets, ambos definidos em 7/5, após 1h53min de partida.