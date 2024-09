A brasileira Ingrid Martins conquistou, ao lado da norte-americana Quinn Gleason, neste sábado (7), o título do torneio feminino de duplas do WTA 125 de Montreux, na Suíça. O primeiro troféu da dupla no circuito de tênis veio com um triunfo por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 10/7, sobre a parceria formada pela suíça Simona Waltert e a argentina Maria Carle na decisão que durou uma hora e 44 minutos.