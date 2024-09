Após uma campanha perfeita, com seis vitórias sem perder um set sequer, a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a letã Jelena Ostapenko conquistaram nesta sexta-feira (6) seu primeiro título de duplas em Grand Slam. Na final de duplas femininas do US Open, elas derrotaram a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Shuai Zhang, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h28min de partida, disputada na quadra Arthur Ashe.