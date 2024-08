O primeiro jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias em 2024 será no Paraná. A partida contra o Equador, marcada para 6 de setembro, ocorrerá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Porto Alegre estava cotada para receber a partida, mas, conforme a CBF, a inviabilidade de o Aeroporto Salgado Filho receber as delegações dos dois países afastou as chances do Rio Grande do Sul.