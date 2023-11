Em uma noite estranha, a Seleção Brasileira encerrou uma de suas temporadas mais esquisitas. Dezessete dias depois de ter conquistado a glória eterna no Maracanã com o Fluminense, Fernando Diniz sentiu, nesta terça-feira (21), no mesmo palco, o gosto azedo de perder para a Argentina por 1 a 0 e ver a torcida deixar as arquibancadas antes do apito final. Amargo a ponto de ser a primeira derrota do Brasil como mandante na história do Brasil em Eliminatórias.