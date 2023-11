Pancadaria, jogo atrasado e derrota. A Seleção brasileira masculina de futebol sofreu um golpe pesado na noite desta quarta-feira (22) pelas Eliminatórias Sul-Americanas. No Maracanã, no Rio de Janeiro, foi derrotada pela Argentina, por 1 a 0. O gol marcado por Otamendi, aos 17 minutos da segunda etapa de jogo, fez a seleção treinada por Fernando Diniz encerrar o ano de 2023 com um gosto amargo.