A Seleção Brasileira masculina de futebol sofreu uma queda no ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira (18). Longe de brilhar na Copa América, o time do técnico Dorival Júnior perdeu uma posição e caiu para o quinto lugar. A Espanha, campeã da Eurocopa, foi o grande destaque, com um salto de cinco colocações.