O Borussia Dortmund precisou se superar para segurar o empate sem gols diante do Werder Bremen neste sábado, no Weserstadion, pela 2ª rodada do Campeonato Alemão. Com um jogador a menos, já que Schlotterbeck foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo, a equipe do técnico Nuri Sahn contou com uma forte marcação para conquistar um ponto fora de casa.