Atual campeã, a Internazionale já está no topo da atual edição do Campeonato Italiano. Graças a bela apresentação diante da Atalanta, no Guiseppe Meazza, supera o surpreendente Torino no saldo de gols: 6 a 2. Ambos somam sete pontos, mas a equipe de Milão é melhor após golear por 4 a 0, com dois de Marcus Thuram.