Não deu para Thiago Wild em Wimbledon. Após uma dura vitória na estreia, diante do britânico Paul Jubb, o brasileiro não foi páreo para o dinamarquês Holger Rune, 15º do ranking mundial, que venceu por 3 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3, 6/2 e 6/2, após 2h10min de partida disputada na quadra 15 do All England Club.